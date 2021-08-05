حوادث
عشريني يوجه طعنتين إلى والدته
أحالت مصالح أمن الصويرة، الاثنين الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، شابا عشرينيا متهما بالضرب والجرح ومحاولة القتل والعنف ضد الأصول، بعد أن وجه طعنات إلى والدته. وذكرت مصادر «الصباح» أن الشاب المدمن على المخدرات، ويتحدر من منطقة الغزوة، حاول إرغام أمه على منحه المال من أجل اقتناءأكمل القراءة »
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