الرياضة
المنشطات… المغاربة تحت المجهر
المنتخبات خضعت لفحوص فجائية بالقرية الأولمبية والفضاءات الرياضية وكورونا تسرق الأضواء خضع جميع رياضيي المنتخبات الوطنية المغربية لفحوص المنشطات، منذ قدومهم إلى طوكيو، أشرفت عليها الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات في المجال الرياضي، واضطر بعض رياضيي المنتخبات الوطنية المغربية، المشاركة في الألعاب الأولمبية، المقرر انتهاؤها في 8 غشت، للخضوع في بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا