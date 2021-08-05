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هنيدي وفوازير 2022 كشف الفنان محمد هنيدي عن عدة مفاجآت في أول بث مباشر له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، قدمه خصيصا للاحتفال مع جمهوره بقرب طرح فيلمه الجديد “الإنس والنمس”. ورفض هنيدي الكشف عن تفاصيل الفيلم واكتفى بدعوة الجمهور لمشاهدته، مشيرا إلى انه بذل مع بقية النجوم ومن بينهم منةأكمل القراءة »
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