بانوراما
جدير بالزيارة: “برج الدموع” من أشهر معالم سلا
من بين أهم الأماكن التي يمكن زيارتها بسلا “برج الدموع”، الذي يعد من المعالم التاريخية، الشاهدة على الكثير من الأسرار والأحداث. صحيح أن الكثير من سكان المدينة يجهلون الدور الكبير الذي كان يلعبه البرج، لكنه يظل المعلمة التي يتفخرون بها في كل مناسبة. فالوقوف بالقرب من البرج، والمعروف أيضا باسمأكمل القراءة »
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