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عاهل ماليزيا يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

منذ 37 ثانية
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توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عبد الله راية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين.

وعبر العاهل الماليزي، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه وأطيب متمنياته بدوام الصحة للملك وبالمزيد من الرخاء والتقدم للشعب المغربي.

كما أعرب ملك ماليزيا، بهذه المناسبة، عن قناعته بأن القيادة المتبصرة للملك ستواصل المضي بالمملكة نحو المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا الالتزام الراسخ لبلاده بتوطيد علاقاتها مع المغرب، بما يخدم المصلحة المشتركة الشعبين.

منذ 37 ثانية
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