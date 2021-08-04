أخبار 24/24
إطلاق دراسة حول التنمية الاقتصادية لجهة فاس مكناس
أطلق المركز الجهوي للاستثمار طلب عروض حول انجاز دراسة تهدف الى بلورة استراتيجية للتموقع والتنمية الاقتصادية لجهة فاس مكناس في أفق 2030. وتندرج هذه المبادرة، حسب المركز، في إطار تفعيل الإصلاح الجديد (قانون 18- 47) الرامي الى صياغة مخطط طموح لاطلاق دينامية قوية للاستثمار على صعيد الجهات. ويروم المشروع إحداثأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا