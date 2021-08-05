الرياضة
“حكماء” الرجاء يعودون للواجهة
يخططون للاتفاق حول مرشح واحد ولا يمانعون في بقاء الأندلسي علمت «الصباح» أن الرؤساء السابقين للرجاء عقدوا اجتماعا من أجل تقييم الوضع التسييري داخل الفريق، واقتراح مرشح للرئاسة. ورغم الانتقادات الشديدة التي طالت بعض الرؤساء السابقين، قرر بعضهم الاجتماع، وعرض تصورهم للمرحلة المقبلة، إذ حسب مصادر «الصباح» فإنهم يرغبون فيأكمل القراءة »
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