وطنية
“فايزر” قريبا في المغرب
يقاوم كل السلالات ويعطى على جرعتين وفعاليته تصل إلى 95 في المائة ينتظر المغرب التوصل بجرعات من لقاح “فايزر بيونتيك” من الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما أكده مصدر مطلع في اتصال مع “الصباح”. وفيما لم يحدد المصدر الكمية المنتظرة من اللقاح الأمريكي، أشار إلى أن المغربأكمل القراءة »
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