الصباح الفني
قالوا
سلطان قالت الكاتبة السورية وفاء سلطان عبر صفحتها بفيسبوك “الحياة لغز لا يمكن حله كليا تحت المجهر أو بطريقة حسابية”. بوسريف كتب الشاعر المغربي صلاح بوسريف تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “ثمة ما نذهب إليه في اللغة، وثمة ما يأتي إلينا، فاللغة تتعقبنا في ما نحن نتعقبها”. منتصر قالأكمل القراءة »
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