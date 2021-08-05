بانوراما
البئـر المهجـورة
المتشوق… الرعب الذي لم ينته حكاية المتشوق سفاح الأطفال التي عرفت في سبعينات القرن الماضي، شكلت لغزا حقيقيا استدعى شهورا قبل أن يتم الكشف عن المجرم فيها، خاصة بعد تنفيذه جرائم قتل بشعة في حق ضحاياه الذين كانوا يختفون ولا يعرف مصيرهم. أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم التقوا فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا