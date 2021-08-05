وطنية
بوعرفة خارج التنافس الانتخابي
اختار عدي بوعرفة، برلماني الأصالة والمعاصرة والناشط النقابي في قطاع الصحة، عدم التقدم إلى الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، والتفرغ للعمل النقابي، في إطار النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لولاء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وأوضح بوعرفة، في حديث مع «الصباح»، أن قرار عدم الترشح للانتخابات نابع من قناعته بضرورة إعطاء الفرصةأكمل القراءة »
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