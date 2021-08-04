أسواق
انطلاق مشروع فندق “لومن” الفاخر
أطلقت شركة “لومن إنفست”، أشغال بناء فندق فاخر يحمل اسم “لومن لوكزوري هوتيل”، يقع في قلب الداخلة بالجنوب المغربي. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا الفندق المصنف من فئة 4 نجوم، 60 مليون درهم، ويتم بناؤه بشراكة مع القرض الفلاحي، الذي خصص للمشروع ميزانية قدرها 50 مليون درهم، موزعة على 10أكمل القراءة »
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