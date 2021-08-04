حوادث
6 سنوات لـ “ولد العبدية “
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 23 سنة عديم السوابق القضائية ملقب ب «ولد العبدية»، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية تعدد السرقات الموصوفة. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة بسيدي بنور، بعدماأكمل القراءة »
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