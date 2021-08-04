الرياضة
“كوايرية” تجمع مدربين وناشئين بمراكش
استفاد عدد من مدربي ومؤطري كرة القدم بمراكش، من دروس مجانية، قدمها مدربون محترفون، في إطار الدورة الأولى من تظاهرة “كوايرية كاب”، المنظم من طرف منصة “كوايرية”، احتفالا بالذكرى 22 لعيد العرش. وامتدت التظاهرة أسبوعا، بحضور مدربين من مستوى عال وطنيا ودوليا، ومشاركة مواهب كروية من عدة جمعيات وأندية مغربية. وشملأكمل القراءة »
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