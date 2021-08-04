حوادث
جثة تكشف جرائم اختطاف واغتصاب
كاميرا مراقبة مكنت من تحديد السيارة التي نقلت الضحية حركت جثة امرأة وجدت، صباح الأحد الماضي، ملقاة على قارعة الطريق، عناصر الدرك الملكي لحد السوالم، لفك لغزها، الذي أبان عن وجود جرائم مرتبطة باغتصاب واحتجاز في حق ضحية ثانية. وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم،أكمل القراءة »
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