وطنية
ترشيح نساء “البام” بالمباراة
لجنة البت تجري مقابلات مع مرشحات لوائح الجهات المستوفيات لشروط الدليل الخاص بالانتخابات أعلن عبد اللطيف وهبي أمين عام الأصالة والمعاصرة أن الحسم في ترشيحات اللوائح الجهوية للنساء سيتم بالمباراة، وذلك بإجراء مقابلات أمام لجنة البت لضمان تكافؤ الفرص وتنزيل شعار الجرار ملك لجميع أعضائه. وأوضح بيان للحزب توصلت الصباحأكمل القراءة »
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