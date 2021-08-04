أســــــرة
الطاولة الدائرية تواكب الموضة
وضع خبراء الموضة مجموعة من النقط لاختيار طاولات الطعام، مؤكدين أن الهدف الأساسي، في الوقت الراهن، اعتماد طاولات متعددة الوظائف ومريحة وتواكب في الوقت ذاته الموضة. ومن بين طاولات الطعام الرائجة خلال السنة الجارية، طاولة دائرية أو بيضوية الشكل، بعيدا من الشكل المستطيل أو المربع، بغض النظر عن المواد التيأكمل القراءة »
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