اذاعة وتلفزيون
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معتصم سعيد بالتعاون مع كرم عبر النجم السوري معتصم النهار عن سعادته بالعمل مع النجمة اللبنانية نجوى كرم في فيديو كليب أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”. ونشر معتصم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة تجمعه بنجوى وعلق عليها بالقول “فنانة كبيرة تشرفت بالعمل معها”. ومن جهة أخرى، أنهىأكمل القراءة »
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