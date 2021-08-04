اذاعة وتلفزيون
صفاء وهناء سعيدتان بنجاح “لاموني”
عبرت صفاء وهناء، عن سعادتهما بالنجاح الذي حققته أغنيتهما الأخيرة، ويتعلق الأمر ب”لاموني”، وهي ديو جمعهما بالمغني علي ملوكي، صور على طريقة فيديو كليب. وتحمل الأغنية عنوان “لاموني”، أشرف على كتابة كلماتها علي ملوكي ومحمد رفيعي، فيما عاد إخراج الفيديو كليب لأحمد الحاجي. وتعد “إلتزام”، آخر أغنية طرحتها صفاء وهناءأكمل القراءة »
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