أسواق
“بيوكناش” تفتتح متجرها الثاني بطنجة
أعلنت علامة “بيوكناش”، المتخصصة في توزيع الأجهزة المنزلية والمفروشات، عن افتتاح متجرها الثاني عشر بالمغرب، والثاني لها بطنجة، حيث افتتحت أول متاجرها في 2016. ويشغل المتجر الجديد مساحة 1200 متر مربع، ويتوفر على موقف للسيارات ويعرض مجموعة غنية من الأدوات المنزلية المبتكرة والعصرية بأسعار معقولة، وقد تطلب استثمارا بقيمة 20أكمل القراءة »
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