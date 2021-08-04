الرياضة
رمزي يشرف على رديف أيندهوفن
أسند مسؤولو نادي أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، مهمة الإشراف على الفريق الرديف، إلى الدولي المغربي السابق عادل رمزي، والنجم الهولندي السابق رود فانستروي. ودشن الثنائي رمزي وفانستروي، اللذان تجمعهما صداقة قوية، مهمتهما الجديدة، بداية الأسبوع الماضي، علما أن رمزي أشرف الموسم الماضي، على فئة الشباب، فيما عاد فانستروي من تجربةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا