الأولى
قوارب ترفيه لتهريب الكوكايين
طاردت البحرية الملكية، صباح أول أمس (الاثنين)، عددا من زوارق تهريب المخدرات بسواحل الناظور، وحجزت أربعة منها، فيما لاذ سائقوها بالفرار على متن زوارق أخرى كانت تراقب عمليات المطاردة. وأوضحت مصادر مطلعة أن مصالح البحرية الملكية تباشر، منذ مدة، حملات لوقف أنشطة شبكات دولية للتهريب، خاصة أن معلومات وصفتها بـأكمل القراءة »
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