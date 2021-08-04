أســــــرة
“إتيكيت” لغة الجسد
يعتبر “إتيكيت” لغة الجسد، من أهم النقط التي يجب أخذها بعين الاعتبار، خلال لقاءات العمل، سيما أن الشخص يمكن أن يقع في خطأ الحركات السلبية اللاإرادية. ويؤكد الاختصاصيون أن لغة الجسد تشمل كل حركة نقوم بها إراديا أو لا إراديا، سواء بتحرك اليدين أو تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت وهزأكمل القراءة »
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