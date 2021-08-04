الرياضة
عرضان للشاكر من طنجة وأكادير
تلقى عبد الرحيم الشاكر عرضين من حسنية أكادير واتحاد طنجة، بعد نهاية العقد الذي يربطه بالرجاء. وذكر مصدر مطلع أن الشاكر مازال مترددا في قبول أحد العرضين، بسبب تشبثه بتمديد عقده مع الرجاء، وبالحصول على مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق. وبات الشاكر خارج حسابات لسعد الشابي، مدرب الرجاء، الذيأكمل القراءة »
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