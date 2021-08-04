fbpx
أســــــرة

مواجهة الكآبة تؤزم الوضع

منذ ساعتين
قال الكوتش عزيز افكار إن هناك فرقا كبيرا بين الكآبة والاكتئاب، مشيرا إلى أن علاج الاكتئاب يتطلب استشارة طبيب اختصاصي، وأن الإغفال عن ذلك، يمكن أن يكون السبب في التفكير في الانتحار. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح” أن الكآبة تظهر في فترة محددة، ويمكن أن تختفي دون أن يخضعأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين

زر الذهاب إلى الأعلى