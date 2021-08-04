أســــــرة
مواجهة الكآبة تؤزم الوضع
قال الكوتش عزيز افكار إن هناك فرقا كبيرا بين الكآبة والاكتئاب، مشيرا إلى أن علاج الاكتئاب يتطلب استشارة طبيب اختصاصي، وأن الإغفال عن ذلك، يمكن أن يكون السبب في التفكير في الانتحار. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح” أن الكآبة تظهر في فترة محددة، ويمكن أن تختفي دون أن يخضعأكمل القراءة »
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