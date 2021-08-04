وطنية
قيادة “بيجيدي” تبعد ماء العينين
مصير الأزمي مازال معلقا وتردد في حسم ترشيح بنكيران رفضت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تزكية عدد من الوجوه المألوفة على صعيد المؤسسة التشريعية، خاصة البرلمانية آمنة ماء العينين، المثيرة للجدل التي أبعدتها عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها، والقدرة الهائلة على الإنتاج التشريعـــــي، ومواجهةأكمل القراءة »
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