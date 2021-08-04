الرياضة
الدنيبي مدرب لشباب بنكرير
وقع اختيار مسؤولي شباب بنكرير لكرة القدم، على الإطار الشاب عزيز الدنيبي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا لحسن الركراكي المنتهي عقده. وأفاد مصدر من داخل الفريق أن المسؤولين عقدوا عدة جلسات مع الدنيبي، وقفوا خلالها، على جديته وطموحه في الذهاب بعيدا في مجال التدريب، كما أنه لم يعط للجانبأكمل القراءة »
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