اذاعة وتلفزيون
“ماكاينش بحالنا” في عرض جديد
يقدم الفكاهي حسن البوشاني، مساء اليوم (الثلاثاء) ابتداء من السابعة، بالمسرح الوطني محمد الخامس عرضا جديدا لعمله الفني الساخر “ماكاينش بحالنا “، على طريقة الوان مان شو. ويتطرق العرض بشكل ساخر لمجموعة من الحالات الاجتماعية والسياسية والقضايا الراهنة التي تهم المواطن المغربي، وذلك برؤية فنية تلامس الواقع وتطرح العديد منأكمل القراءة »
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