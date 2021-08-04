الأولى
تحت الدف
ليس من السهل أن تطلق مشروعا واحدا للبنية التحتية بالبيضاء، لأن أوراش المدينة كلها تقريبا تتم بشراكة مع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وتستوجب تنسيقا وتشاورا بين الوالي ومكتب مجلس المدينة. ورغم الإكراهات التي فرضتها “بروفيلات” ولاة البيضاء، فقد تمكن المجلس الحالي من وضع كل المشاريع على سكة البرنامجأكمل القراءة »
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