مجتمع
مطاعم تتحول إلى مراقص ليلية
فتح استمرار إغلاق المراقص والملاهي الليلية، المجال أمام بعض المطاعم بمنطقة “عين الدياب” بالبيضاء، من أجل تبني النشاط، الذي كانت تقوم به المراقص والملاهي في وقت سابق، بالنظر إلى الإقبال الكبير عليها، بعد ما يقرب عاما ونصف العام من الإغلاق، غير أن هذا النشاط المحظور يهدد ببؤر وبائية. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »
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