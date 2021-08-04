حوادث
15 سنة لعصابة بسيدي بنور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثة أفراد يشكلون عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وحكمت على كل واحد منهم بـ5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة، وحيازة السلاح والضرب والجرح واستهلاك المخدرات. وجاء إيقاف أفراد العصابة، إثر توصلأكمل القراءة »
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