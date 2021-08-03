الصباح الفني
القاطي: وداعا هشام شهيد الحب
عبر الممثل ربيع القاطي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته شخصية « هشام» في مسلسل «سولو دموعي» الذي يبث على شاشة قناة «إم بي سي5»، كما اختار إعادة نشر مقطع فيديو لأحد مشاهد الشخصية ذاتها. وقال القاطي في رسالة وجهها الى جمهوره عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» إن تقاسم مقطعأكمل القراءة »
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