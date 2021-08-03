مهنى في “تماسيح النيل” تنتظر هنادي مهنى عرض فيلمها الجديد “تماسيح النيل”، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم. كما شاركت هنادي مهنى في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل “رحلتي من الشك إلى بلطيم”، بمشاركة زوجها الفنان أحمد خالد صالح. وتدور أحداث مسلسل “رحلتي من الشك إلى بلطيم” فيأكمل القراءة »
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