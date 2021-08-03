تاويل: الأرز لامتصاص الرطوبة من الخزانات

تعاني الكثير من النساء بسبب الرطوبة التي يمكن أن تظهر في الخزانات، ما يدفعهن في كل مرة إلى تنظيفها، ليعود المشكل مرة أخرى. ومن بين النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التخلص من الرطوبة في الخزانة، بيكربونات الصوديوم، إذ يمزج ربع كوب منه، مع نصف كوب من الخل، فيأكمل القراءة »
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