حوادث
السجن لتلميذ هتك عرض زميلته
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة تلميذ قاصر والحكم عليه بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف. وتقدم والد التلميذة القاصر بشكاية أمام الضابطة القضائية، أفاد فيها أن ابنته تعرضت لهتك عرضها بالعنف من قبل المتهم وأدلى باسم شاهدأكمل القراءة »
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