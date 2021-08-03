أخبار 24/24
شقيقتان تعتديان على شرطي
شريط فيديو وثق الحادث والنيابة العامة فتحت بحثا في الموضوع وثق شريط فيديو نشر السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث اعتداء تعرض له شرطي في مدخل محطة القطار بالمحمدية، بعد أن منع فتاتين من دخولها لعدم توفرهما على الكمامة، وهو ما لم تتقبلاه فعرضتاه للعنف. وأفادت مصادر “الصباح” أنأكمل القراءة »
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