حوادث
23 ضحية للكحول المغشوش بوجدة
ارتفاع حصيلة القتلى يستنفر مصالح الأمن لتجفيف منابع «الكرابة» ارتفعت حصيلة ضحايا الكحول المغشوش والفاسد ل”كراب” وجدة، إلى 23 قتيلا، من بينهم امرأة، بعد أن كان عدد الهالكين لا يتجاوز 10 أشخاص في بداية تفجر الواقعة التي هزت عاصمة جهة الشرق والرأي العام الوطني. وحسب مصادر “الصباح”، فإن ارتفاع عددأكمل القراءة »
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