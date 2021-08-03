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الحاج يونس في صراع مع كوفيد
أعلن الفنان المغربي الحاج يونس، أنه يصارع فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتابع علاجه بإحدى المصحات الخاصة بالبيضاء. وقال الحاج يونس السبت الماضي، إنه أصيب بالفيروس، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أرفقها بصور له من داخل المستشفى، كتب فيها “لليوم الثالث وأنا في صراع شرسأكمل القراءة »
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