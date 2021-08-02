بورصة البيضاء على وقع الأخضر في تداولات الافتتاح

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها ، اليوم الإثنين ، على وقع الأخضر ، حيث ربح مؤشرها الرئيسي مازي ، 0,39 في المائة مستقرا عند 12.352,64 نقطة.

ففي الافتتاح ، سجل انتعاش بالنسبة لكل من MSI20 بنسبة 0,47 في المائة إلى 1.009,8 نقطة، وماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، بـ 0,47 في المائة إلى 10.036,57 نقطة. أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″ فقد سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 0,23 في المائة إلى 923,64 نقطة. على مستوى القيم ، سجلت ” ديلاتير لوفيفي المغرب ” ارتفاعا (زائد 3,99 في المائة)، وبدورهما سجلت كل من ” اسمنت المغرب ” ( زائد 3,8 في المائة) و” فيني بروسيت ” (زائد 3,67 في المائة) .

في المقابل خسرت ميد بيبار 3,94 بالمائة ، وموتانديس Mutandis SCA ناقص 2,55 بالمائة ، وليدك ( ناقص 1,86 بالمائة).