وطنية
متحور أكثر خطورة يلوح في الأفق
توقع خبراء في مجال الصحة، ظهور متحورات جديدة من فيروس «كوفيد 19»، أكثر خطورة وسرعة في الانتشار من متحور «دلتا» الذي غزا العالم، وتسبب في عودة ارتفاع حالات الإصابة، خاصة بعد لجوء العديد من البلدان إلى تخفيف القيود عن المواطنين لإنقاذ الاقتصاد، وهي التوقعات التي أكدها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المديرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا