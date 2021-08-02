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وطنية

متحور أكثر خطورة يلوح في الأفق

منذ 29 ثانية
توقع خبراء في مجال الصحة، ظهور متحورات جديدة من فيروس «كوفيد 19»، أكثر خطورة وسرعة في الانتشار من متحور «دلتا» الذي غزا العالم، وتسبب في عودة ارتفاع حالات الإصابة، خاصة بعد لجوء العديد من البلدان إلى تخفيف القيود عن المواطنين لإنقاذ الاقتصاد، وهي التوقعات التي أكدها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المديرأكمل القراءة »


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منذ 29 ثانية
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