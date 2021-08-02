وطنية
التعاقد مع كبار مسؤولي التعليم
كريمي: العقد سيعزز الشفافية وسيربط المسؤولية بالمحاسبة ولن يحد من الحرية وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، عقودا رهن إشارة مديري الأكاديميات الجهوية ورؤساء الجامعات، للإمضاء عليها، والالتزام بتنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع، وفق برمجة زمنية وأهداف القانون الإطار للتربية والتكوين، من أجل تحديد العلاقة بين هذه المؤسسات التعليمية والوزارة. وقال مولايأكمل القراءة »
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