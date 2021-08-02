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وطنية

منيب تقود اللائحة الجهوية بالبيضاء

منذ 34 ثانية
المجلس الجهوي يتشبث بترشيح الآمينة العامة والكشف عن وكلاء اللوائح يوم ثامن غشت اختار الحزب الاشتراكي الموحد الرد على معارضيه، الذين غادروا الحزب، بمبرر رفضهم لما أسموه ديكتاتورية الأمينة العامة، بمنحها التزكية للترشح وكيلة للائحة الجهوية للحزب بجهة البيضاء- سطات. ومنح المجلس الجهوي للحزب، الجمعة الماضي، تزكية الأمينة العامة، لتصدرأكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية
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