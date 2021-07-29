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خاص

الحماية الاجتماعية… الحاضر والمستقبل

منذ 11 دقيقة
SM le Roi préside la cérémonie de lancement du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes
مشروع يرمي إلى تحصين جميع المغاربة من الأزمات لم يستوعب جزء كبير من المغاربة بعد أهمية مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه أمام نواب الأمة قبل أقل من سنة، خاصة أن لا أحد كان ينتظر ورشا اجتماعيا بهذا الحجم، من شأنه أن يحصن المغاربة ضدأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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