خاص
الحماية الاجتماعية… الحاضر والمستقبل
مشروع يرمي إلى تحصين جميع المغاربة من الأزمات لم يستوعب جزء كبير من المغاربة بعد أهمية مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه أمام نواب الأمة قبل أقل من سنة، خاصة أن لا أحد كان ينتظر ورشا اجتماعيا بهذا الحجم، من شأنه أن يحصن المغاربة ضدأكمل القراءة »
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