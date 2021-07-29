مقالات الرأي
“الإسلام وأصول الحكم” لعلي عبد الرازق
في كتاب “الإسلام وأصول الحكم” فند الشيخ المصري علي عبد الرازق منهجياً فكرة الخلافة، ورأى إن “الإسلام دعوة دينية إلى الله ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع البشري وهدايته.. هو وحدة دينية أراد الله بها أن يربط بين البشر أجمعين” وحول “الخلافة والحكومة في التاريخ” فند ما يمكن وصفه سائداًأكمل القراءة »
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