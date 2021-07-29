خاص
قالوا
طاقات متجددة جويدة العويدي* يعتبر المغرب من الدول العربية القليلة التي عرفت قفزة نوعية في العشرين سنة الأخيرة، في كل المجالات وبشهادة الجميع، ما يجعل كل من زار المغرب بعد مدة غياب، يتفاجأ بعدد الورشات المفتوحة، وحجم الإصلاحات التي عرفها على جميع الأصعدة. عرف المغرب منذ إعتلاء جلالة الملك محمدأكمل القراءة »
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