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“بيجيدي” يزكي متابعين قضائيا
العثماني رفض تزكية بنكيران ودافع عن ترشيح أفتاتي زكت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أسماء تطاردها شبهة الفساد، وأخرى ملفاتها معروضة على القضاء، من أجل خوض غمار منافسات الانتخابات التشريعية والجماعية، كما زكت “حراكة” قادمين من أحزاب أخرى، خصوصا في الأقاليم الجنوبية. وفي تحد لوزارة الداخلية، زكت الأمانة العامة محمد العربيأكمل القراءة »
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