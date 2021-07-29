خاص
المرأة… رعاية ملكية مستمرة
منحها المناصفة وحق ولوج مهن كانت حكرا على الرجل منذ 22 سنة والملك محمد السادس يمنح أهمية قصوى لقضايا المرأة، التي يعتبرها فاعلا أساسيا في درب التنمية، مثلها مثل الرجل، وهو ما عبر عنه دائما في الخطب الملكية وخاصة تلك التي ألقاها خلال افتتاح البرلمان في 2003، إذ أكد ”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا