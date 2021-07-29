مقالات الرأي
المغرب أرض الخلافة
> ما زالت أصوات تنادي بالخلافة، كيف ترى الأمر؟ > المنادون بالخلافة يبررون موقفهم على أساس أن الأمة الإسلامية واحدة من طنجة إلى العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وحجتهم قوله تعالى “إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون”، وفي آية أخرى “وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون”. ويعزز أصحابأكمل القراءة »
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