خاص
287 مليارا للمطلقات والأرامل
برامج لتحسين وضعيتهن ومساعدتهن على مواكبة أطفالهن في الدراسة خصص دعم مالي بقيمة 287 مليار سنتيم لدعم صناديق المطلقات والأرامل، وفقا للتعليمات الملكية السامية وفي إطار البرامج الممولة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي. واستفاد من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، حسب وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،أكمل القراءة »
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