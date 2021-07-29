الأولى
تحت الدف
استشاط مواطنون غضبا على قرارات حكومة العثماني، التي منعت أنشطتهم الاقتصادية والتجارية، أو قلصت من هوامش الأرباح، بدعوى محاربة كورونا. بالمقابل، سمحت الحكومة لزعماء النقابات والأحزاب بعقد تجمعات بالمنازل والخيام والمقرات، وفي الأسواق والقاعات المغلقة، تحضيرا للانتخابات، كأنهم يحملون “جينات” خارقة تقاوم كورونا. كما سمحت بامتلاء الحافلات العمومية، وحافلات النقلأكمل القراءة »
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